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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-11-2021 في البنوك المصرية

مستقرا في أغلب البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 10:37 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 10:37 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 استقراره فى بداية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل سعر الدولار في مصر متوسطا سعريا بالقطاع المصرفي المصري عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

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سعر الدولار اليوم في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار علي صعيد الشراء بين 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، ووصل سعر بيع الدولار داخل البنوك إلى 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على نفس تعاملات أمس، في بداية التداولات عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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الدولار
سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري داخل بنك مصر؛ إلى نفس مستويات أمس لتسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول بلوغ سعر صرف الدولار داخل البنك التجاري الدولي أمام الجنيه مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

سجل مستويات سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر صرف الدولار داخل بنك قناة السويس إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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