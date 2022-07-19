سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-7-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية داخل فروع البنوك استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-7-2022، داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.68 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة 18.76 و18.86 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.82 و18.91 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في بنك مصر

أظهر تقرير المال الصباحي استقرار سعر الشراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

على نفس مستويات أمس حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه أمام الجنيه فى فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما استقرت أسعار العملات ليسجل سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بشبكة فروع بنك قناة السويس، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.