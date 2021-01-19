سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-1-2021 في البنوك المصرية

افتتح سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، على استقرار؛ بعد أن صعد خلال تعاملات الأمس الإثنين بنحو قرشين، ليصل إلى مستوى 15.647 جنيه للشراء و15.747 جنيه للبيع.

وطبقا لبيانات البنك المركزي المصري، كانت العملة الخضراء قد فقدت 8.5 قرش حتى يوم 11 يناير الجاري، قبل أن تعاود الصعود بنحو 4.8 قرش منذ يوم 12 يناير وحتى نهاية تعاملات الأمس الإثنين.

وخلال العام المنصرم، شهدت قيمة الجنيه ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكية بنسبة 2%.

يذكر أن قفزت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بقيمة 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، لتسجل 40.062 مليار دولار مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر 2020.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض 20 بنكًا بالسوق المصرية، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل 15.65 جنيه للشراء.

وتضم قائمة البنوك كلًا من: البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك البركة، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران، بنك قناة السويس، المصرف المتحد.

بالإضافة إلى بنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك HSBC، وبنك QNB.

بينما سجل أدنى سعر للعملة الأمريكية في السوق عند 15.62 جنيه للشراء لدى بنك عوده.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، بعد أن شهد ارتفاعًا خلال تعاملات الأمس بنحو قرشين.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع. سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

عرض البنك المصري لتنمية الصادرات، سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في نهاية تعاملات الإثنين، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

قام بنك الاستثمار العربي، بتداول سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري بمستهل التعاملات، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

تداول سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى بنك QNB الأهليعند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وعرض بنك الإمارات دبي الوطني سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك فيصل الإسلامي، إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

افتتح سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في البنك المركزي المصرى

بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -المعلن من قبل البنك المركزي المصرى- نهاية تعاملات الأمس، 15.637 جنيه للشراء و15.766 للبيع.