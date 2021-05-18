سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-5-2021 في البنوك المصرية

بدأ سعر الدولار اليوم التداولات باستقرار مقابل الجنيه المصري، الثلاثاء 18 مايو 2021 بحسب السعر المعلن داخل شبكات فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، وجاءت مستويات سعر صرف الدولار بين 15.60 جنيه، 15.64 جنيه، فيما تراوحت مستويات البيع بين 15.70 جنيه، 15.73 جنيه، كما استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في آخِر أيام العمل الرسمية الثلاثاء الماضي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

سعر الدولار في بنك بلوم

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك بلوم، قرشين عن تعاملات أمس، ليصل إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

على الجانب الآخر استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري عند مستويات شراء وبيع 15.61 جنيه، 15.71 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك قناة السويس عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى شاشات البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ببنك التنمية الصناعية عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي

يستعرض بنك فيصل الاسلامي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وعن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك قطر الوطني الأعلي جاء عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

وبحسب السعر المعلن ببنك عوده وصلت مستويات الشراء والبيع إلى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

ويقدم أكبر بنكين حكوميين في السوق المحلية المصرية بنكي مصر والأهلي أدنى مستوى للدولار الأمريكي في السوق المصرية عند 15.61 جنيه للشراء.