استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر صرف العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري 19.63 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الصادر عن البنك عبر موقعه الرسمي، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي يومي، أسعار صرف العملة الخضراء في 14 بنكًا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهر تحديث موقع البنك الأهلي المصري وصول سعر الدولار، إلى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار في شاشات التداول اللحظية بأحد فروع بنك الكويت الوطني، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

قال بنك بلوم مصر، إن سعر الدولار بلغ مقابل الجنيه المصري في شاشات التداول، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك العربي الافريقي الدولي

أكد البنك العربي الافريقي الدولي، أن سعر الدولار سجل 19.63 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 19.68 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

أظهر تحديث أسعار العملات في البنك التجاري الدولي، استقرار سعر الدولار عند 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر وصل سعر الدولار اليوم إلى، 19.63 جنيه للشراء، و19.69 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

ذكر موقع بنك الإسكندرية، أن سعر الدولار سجل 19.66 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وصل سعر الدولار في ميد بنك، إلى 19.68 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر صرف عملة أمريكا في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري

بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

ذكر موقع بنك كريدي أجريكول، أن سعر الدولار وصل إلى 19.64 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد

ذكر المصرف المتحد، أن سعر الدولار اليوم سجل 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.