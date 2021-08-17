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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-8-2021 في البنوك المصرية

مستقراً في بداية التعاملات
‫محمود الصباغ‬‎ 9:09 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 9:09 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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حافظت مستويات سعر الدولار في مصرعلى  استقرارها لليوم الثاني على التوالي في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، جاء سعر الدولار بحسب آخر سعر معلن على شاشات التداول فى المصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار، 15.650 جنيه للشراء، و15.748 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزى المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

تأرجحت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية داخل البنوك العاملة في السوق المصرية بين 15.63 حتى 15.67 جنيه للشراء، وجاءت مستويات بيع الدولار الأمريكي عند 15.68 إلى 15.73 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

نشرت شاشات تداول شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية، أمام الجنيه المصري، وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

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الدولار
الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص سعر العملة الأمريكي داخل البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري جاء عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أعلنت شاشات التداول اللحظية ببنك قناة السويس سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

جاء سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند قيمة 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

في بداية التعاملات وصلت مستويات سعر الدولار البنك الأهلي الكويتي كأعلى للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، 15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

كما جاء سعر صرف الدولار أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

الدولار
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

يقدم أكبر المصارف التجارية في السوق وصلت مستويات الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.

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سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

مقابل العملة المصرية جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدولار في بنك البركة

حافظ صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري على مستواه داخل بنك البركة الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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