سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-10-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الثلاثاء 17-10-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية على استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل لمتوسط سعر صرف 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف العربي الدولي

طرح سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول

عرض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

قدر سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

و سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

بلغ سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وصل سعر الدولار في ميد بنك، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

حقق سعر في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري طرح بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.