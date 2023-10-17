سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-10-2023 بنهاية تعاملات بنوك مصر

استمر سعر اليوم الثلاثاء 17-10-2023 محافظًا على مستويات صرف مستقره مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي، وجاء متوسط عملة الولايات المتحدة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، كما ورد بأخر تحديث للبنك المركزي المصري للعملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المحلية.

وفيما يلي تقدم جريدة المال أسعار العملة الأمريكية المتداولة بفروع البنوك المختلفة كما عرضتها شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل نظيره المحلي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الاستثمار العربي

سعر في بنك الاستثمار العربي، مقابل نظيره المحلي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل نظيره المحلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل نظيره المحلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل نظيره المحلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، مقابل نظيره المحلي، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل نظيره المحلي، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل نظيره المحلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، مقابل نظيره المحلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل نظيره المحلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر اليوم في ميد بنك، مقابل نظيره المحلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.