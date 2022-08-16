سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية استقرارًا نسبيًّا وبحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، سجّل سعر العملة الأمريكية 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، ويقدّم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا لسعر العملة الخضراء وفقًا لشاشات التداول اللحظية في فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في فروع بنك مصر أمام الجنيه المصري بسحب شاشات التداول: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار وفقًا لشاشات التداول بفروع مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 19.15 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، 19.11 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع، وذلك بحسب شاشات التداول بالفروع.

سعر صرف العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدولار في فروع البنك التجاري الدولي وفقًا لشاشات التداول اللحظية: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد

وحقق سعر الدولار اليوم في فروع المصرف المتحد أمام الجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول: 19.10 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.