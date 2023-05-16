سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مستقراً للشراء والبيع بالبنوك قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، ويُعد هذا الاجتماع الثالث للجنة في عام 2023 وكان قرارها في مارس الماضي رفع سعر الفائدة بواقع 2% لتصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، لسعري عائدي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، وجاء متوسط عملة الولايات المتحدة الأمريكية 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، وفقاً لما جاء بالبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات.

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر، مقابل الجنيه، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار فى بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه ، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

فى بنك قناة السويس، مقابل الجنيه ، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي – مصر، مقابل الجنيه 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في المصري الخليجي

سعر الدولار في المصري الخليجي، مقابل الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سعر

اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.