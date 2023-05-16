سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار فى بنك مصر، مقابل الجنيه، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم مصر
سعر الدولار فى بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك سايب
سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه ، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
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سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي – مصر
سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي – مصر، مقابل الجنيه 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك التنمية الصناعية
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في المصري الخليجي
سعر الدولار في المصري الخليجي، مقابل الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي
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