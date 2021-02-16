سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-2-2020 في البنوك المصرية

شهد سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021؛ بعد أن كسر أمس سلسلة التراجعات، لينهي التعاملات على ارتفاع طفيف مسجلا 15.561 جنيه للشراء، و15.661 جنيه للبيع، مقابل 15.557 جنيه للشراء، و15.657 جنيه للبيع أول الأمس.

وفقد الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى منذ بداية فبراير الجاري، نحو 11.5 قرش، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.

يذكر أن زاد احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 38 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى مستوى 40.101 مليار دولار، وتمثل العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي قيمة 35.542 مليار دولار بنسبة 88.6%.

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

عرضت 9 بنوك، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مسجلًا 15.57 جنيه للشراء.

وتضم قائمة البنوك كلا من بنك مصر، وبنك البركة، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك مصر إيران للتنمية، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرف العربي الدولي.

وتداولت بنوك العربي الأفريقي الدولي، والتجاري الدولي، و أبوظبي الأول، وQNB الأهلي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى له في السوق مسجلًا 15.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجلت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر – ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- بلغ سعر صرف الدولار مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

تداول البنك المصري لتنمية الصادرات، سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه قرب أعلى مستوى في السوق، عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

عرض بنك قناة السويس، سعر الدولار أمام الجنيه في السوق عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

قام بنك بلوم، بتداول سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك الاستثمار العربي، مستوى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، لدى بنك التنمية الصناعية، في مستهل التعاملات، مستوى 15.56 جنيه للشراء و15.66 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

افتتحت العملة الأمريكية تعاملات اليوم، أمام الجنيه عند مستوى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 للبيع، لدى بنك الإسكندرية.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه – الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية – أمس الإثنين، مستوى 15.546 جنيه للشراء و15.674 جنيه للبيع.