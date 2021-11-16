بنـــوك

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-11-2021 في البنوك المصرية

مستقر في بداية التعاملات في عدد من البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 9:09 ص, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 9:09 ص, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر الدولار اليوم في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر في مسيرة استقراره، مقارنة بتعاملات أمس بحسب التحديث الأخير للعملة الأمريكية على شاشات التداول اللحظية داخل البنوك وشركات الصرافة، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

افتتحت البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية التداول على العملة الأمريكية داخل البنوك بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، لاسيما تراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 11-11-2021 في مصر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ونشر التقرير الصباحي لـ”المال” وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل بالبنك الأهلي المصري جاء عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما جاء سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الجمعة 12-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما أظهرت احدث تقارير المال على أسعار العملات وصول سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

ونشرت مستويات سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  استقرار سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

في شبكة فروع بنك جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع قناة السويس أسعار الشراء والبيع إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-11-2021 في البنوك المصرية وشركات الصرافة

إسلام عزام 9:22 ص, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

المصرف المتحد : 500 مليون جنيه محفظة إحلال «النقل» و«الميكروباص»

‫محمود الصباغ‬‎ 8:56 ص, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-11-2021 في مصر

فاطمة إمام 8:41 ص, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

«مجلة EBR الأوروبية» تتوقع صعود الخدمات المالية العالمية إلى 26.5 تريليون دولار خلال 2022

خالد بدر الدين 6:20 ص, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

الليرة التركية تهبط إلى 10.058 لأول مرة أمام الدولار الأميركي

أيمن عزام 7:01 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر أمام الجنيه المصري

‫محمود الصباغ‬‎ 6:03 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21