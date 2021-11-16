سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-11-2021 في البنوك المصرية

مستقر في بداية التعاملات في عدد من البنوك

استقر سعر الدولار اليوم في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر في مسيرة استقراره، مقارنة بتعاملات أمس بحسب التحديث الأخير للعملة الأمريكية على شاشات التداول اللحظية داخل البنوك وشركات الصرافة، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

افتتحت البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية التداول على العملة الأمريكية داخل البنوك بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، لاسيما تراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ونشر التقرير الصباحي لـ”المال” وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل بالبنك الأهلي المصري جاء عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما جاء سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما أظهرت احدث تقارير المال على أسعار العملات وصول سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

ونشرت مستويات سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

في شبكة فروع بنك جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع قناة السويس أسعار الشراء والبيع إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.