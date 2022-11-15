ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية في غالبية البنوك أمام العملة المصرية بمقدار قرشين، وسجل في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 24.39 جنيه للشراء، و24.47 للبيع، بحسب موقع البنك لسوق الصرف، وتقدم جريدة “المال” استعراضًا يوميًا دقيقًا لحركة تداول العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في عدة بنوك عاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لما تحدده مواقعها الرسمية وشاشات التداول اللحظية في فروعها.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.38 جنيه للشراء، 24.43 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 24.41 جنيه للشراء، و24.48 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.38 جنيه للشراء، 24.43 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.38 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 24.45 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 24.38 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.38 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.