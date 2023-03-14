سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-3-2023 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات

شهد سعر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

اليوم الثلاثاء 14-3-2023 استقراراً في ختام التعاملات البنكية بمصر، وبلغ متوسط عملة أمريكا 30.83 جنيه للشراء، مقابل الجنيه المصري، 30.93 للبيع، وفقاً لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، وينشر موقع جريدة «المال» في التقرير التالي سعري الشراء والبيع لعملة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لما جاء بشاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه، لـ 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المصرف المتحد

شهد سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عُرض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

طُرح سعر

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في بنك مصر، أمام الجنيه، بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك قناة السويس

جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

قُدر سعر الدولار في بنك االتنمية الصناعية، أمام الجنيه، بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

بلغ سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، 30.95، و للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 و للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

شهد سعر

اليوم في بنك المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 و للبيع.