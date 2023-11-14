سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-11-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الثلاثاء 14-11-2023 مقابل الجنيه المصري على استقرار الشراء والبيع في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

حقق سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم

سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

عرض سعر في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في ميد بنك

بلغ سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.