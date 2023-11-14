سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-11-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

سجلت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بانحاء الجمهورية، حفاظ سعر اليوم الثلاثاء 14-11-2023 على استقراره مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات منتصف الأسبوع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وسجل متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية قيمة 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع طبقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي التقرير اليومي لبوابة جريدة «المال» بأسعار العملة الأمريكية عقب جولة بين شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني ثبت عند قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد عُرض بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي قُدر بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

عرض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي طُرح بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك حافظ على مستوياته بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية الأمريكية في بنك سايب

سعر في بنك سايب سجل قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بلغ قيمة: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر جاء بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وصل إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي شهد قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي حقق قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر اليوم في بنك بلوم مصر بلغ قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.