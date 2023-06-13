سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-6-2023 مقابل الجنيه

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سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الثلاثاء 12-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية على صعيد الشراء والبيع على شاشات التداولات الصباحية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبلغ متوسط 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، وفقاً لما جاء بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع «المال» أسعار صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي وماكينات الصراف الألي بفروع البنوك.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه إلى: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل الجنيه بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

سجل سعر الدولار فى بنك مصر الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في ميد بنك

وبلغ سجل سعر الدولار على شاشات التداولات بميد بنك، أمام الجنيه قيمة: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

قدمت فروع البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أمام الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ووصل سعر الدولار على شاشات التداولات اللحظية داخل بنك قناة السويس، مقابل الجنيه عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

فيما وصل سعر الدولار داخل فروع البنك الأهلى المصرى على شاشات التداول اللحظي، أمام الجنيه بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي- مصر

ووصل سعر

في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه إلى: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.