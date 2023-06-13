سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية عمليات التداول البنكية

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر

اليوم الثلاثاء 13-6-2023 مقابل الجنيه المصري عند مستوياته بالشراء والبيع بختام عمليات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبلغ متوسط 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، وفقاً لما جاء بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات العربية والأجنبية، ويرصد موقع «المال» أسعار صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للمعروض بالمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت.

ثبت سعر الدولار اليوم فى بنك مصر، بنهاية التداول، مقابل العملة المصرية، عند: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعرعملة الولايات المتحدة الأمريكية فى البنك الأهلى المصرى

عُرض سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وفقاً لشاشات التداول اللحظي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

جاء سعر الدولار في ميد بنك بختام التعاملات ، مقابل العملة المصرية بقيمة: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

قُدر سعر الدولار في بنك البركة، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، بختام التعاملات البنكية، مقابل المصرية، قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وقدم موقع بنك أبو ظبي التجاري على شبكة الانترنت، سعر

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

، مقابل العملة المصرية بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وطُرح سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفقاً للمعروض بماكينات الصراف الآلي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة

ثبت سعر الدولار في بنك القاهرة، مقابل العملة المصرية عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر

اليوم في البنك التجاري الدولي بختام التعاملات، مقابل العملة المصرية إلى: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.