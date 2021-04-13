سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-4-2021 فى البنوك المصرية

تواصل أسعار الدولار الأمريكي على مستويات الشراء والبيع في الحفاظ على السعر مقابل نظيرها عملة مصر المحلية الجنيه في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة في السوق، لتسجل أسعار الشراء بين 15.64 و15.66 جنيه، اليوم الثلاثاء 13-4-2021، فيما جاءت مستويات البيع عند 15.74 جنيه للشراء، و15.66 جنيه، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول داخل البنوك.

قال البنك المركزي المصري، إن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تراجع بمعدل 32.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ليسجل 3.4 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي 2019\2020.

ويرجع انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى انخفاض صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليسجل 158.8 مليون دولار مقابل 1.4 مليار دولار.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تواصل أسعار الدولار استقرارها منذ بنداية الاسبوع الجارية داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي في السوق من حيث الأصول، لتصل مستويات الشراء والبيع 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وجاء متوسط صرف الدولار الأمريكي على استقراره مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزى، ليسجل في بداية تداولات اليوم 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

جافظ سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم على مستويات أمس مقابل الجنيه، ليظل عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما جاء السعر نفسه داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

على الجانب الاخر تراجعت مستويات سعر شراء وبيع صرف الدولار قرشين داخل مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

فيما يخص مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بحسب شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنك المصري الخليجي، جاء السعر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

في بداية تعاملات اليوم داخل بنك كريدي أجريكول، سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

بلغ صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات ببداية تداولات اليوم عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

تعرض شاشات التداول اللحظية داخل بنك فيصل الإسلامي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

السعر الأدنى للدولار في السوق المصرية

عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، يقدم بنك الأسكندرية السعر الأقل للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية في بداية التعاملات الصباحية.