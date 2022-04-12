سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-4-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدولار في بداية تعاملاته الصباحية اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.219 جنيه للشراء، و18.319 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وأظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.20 جنيه، و18.26 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 18.30 جنيه، و18.36 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه في بداية التعاملات إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبينت التعاملات الصباحية وصول سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، 18.24 جنيه، و18.34 للبيع فى بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى نفس مستويات أمس استقر سعر الدولار في بداية التعاملات داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مقابل الجنيه المصري 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما بين التقرير الصباحي للمال وصول الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وأظهرت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.