سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-12-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولت اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية مواصلة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-12-2023 الحفاظ على مستوياته المعلنة طول الأسبوع الجاري، ليعرض الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري متوسط سعر العملة الأمريكية عند مستوى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، ويقدم الموقع الإلكتروني لجريدة المال سعري شراء وبيع عملة داخل أبرز البنوك العاملة في السوق الرسمي، ليأتي السعر على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم

وصل سعر الدولار اليوم أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر إلى ـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك البركة

جاء سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكتروني لبنك البركة عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار أمام عملة مصر بالموقع الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

عرض بنك المصرف المتحد، سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قطر الوطني الأهلي

كما سجل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

جاء سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكتروني لبنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

أتاح الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني، سعر الدولار أمام نظيره المصري عند30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

جاء سعر اليوم أمام عملة مصر المحلية بالموقع الإلكتروني لبنك القاهرة عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.