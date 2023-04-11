سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، حسبما ذكر موقع البنك المركزي المصري حول متوسط سعر صرف العملات أمام العملة المصرية، وشهدت العملة الأمريكية استقرارًا الأسابيع الماضية في مصر، وترصد جريدة المال في هذا التقرير التفصيلي المطول حركة صرف العملة الخضراء في البنوك.

في بنك بلوم مصر، وصل سعر الدولار أمام العملة المصرية إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في بنك القاهرة

حقق الدولار في بنك القاهرة سعر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر سجل سعر الدولار: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس

قال بنك قناة السويس إن سعر الدولار أمام العملة المصرية وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة أمام العملة المصرية إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

قدّر بنك الإسكندرية سعر الدولار أمام العملة المصرية بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر

اليوم أمام العملة المصرية في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.