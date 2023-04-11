سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر
في بنك بلوم مصر، وصل سعر الدولار أمام العملة المصرية إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الخضراء في بنك القاهرة
حقق الدولار في بنك القاهرة سعر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
في بنك مصر سجل سعر الدولار: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري
حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس
قال بنك قناة السويس إن سعر الدولار أمام العملة المصرية وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني
حقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف الدولار في بنك البركة
وصل سعر الدولار في بنك البركة أمام العملة المصرية إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد
سجل سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
قدّر بنك الإسكندرية سعر الدولار أمام العملة المصرية بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي
حقق سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
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