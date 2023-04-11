سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 أمام العملة المصرية بنهاية التعاملات

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سعر الدولار في بنك مصر

اليوم الثلاثاء 11-4-2023، بختام التعاملات البنكية بالقطاع المصرفي المصري، متوسط 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.93 جنيه للبيع، وفقا لمتوسطات عمليات التداول اليومية المنشورة بالبيان الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، لأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل العملة المصرية، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية المعروضة بشاشات التداول اللحظي والمواقع الألكترونية الرسمية لفروع البنوك.

سجل سعر الدولار اليوم أمام العملة المصرية فى بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

طُرح سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، أمام العملة المصريةبـ : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

قُدر سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك البركة بـ : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في ميد بنك

بلغ سعر الدولار أمام العملة المصرية في ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

وصل سعر الدولار في بنك المشرق، أمام العملة المصرية إلى: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

جاء سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى ، أمام العملة المصرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول

توقف سعر الدولار أمام العملة المصرية فى بنك كريدى اجريكول عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الامريكية في بنك التنمية الصناعية

ثبت سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

عُرض سعر الدولار في المصرف المتحد عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر

اليوم في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.