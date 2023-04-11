سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 أمام العملة المصرية بنهاية التعاملات

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سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم أمام العملة المصرية فى بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
طُرح سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، أمام العملة المصريةبـ : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
قُدر سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك البركة بـ : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في ميد بنك
بلغ سعر الدولار أمام العملة المصرية في ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق
وصل سعر الدولار في بنك المشرق، أمام العملة المصرية إلى: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك سايب
جاء سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي التجاري
شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى ، أمام العملة المصرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول
توقف سعر الدولار أمام العملة المصرية فى بنك كريدى اجريكول عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الامريكية في بنك التنمية الصناعية
ثبت سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
عُرض سعر الدولار في المصرف المتحد عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
بلغ سعر