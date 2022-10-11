سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

واصل سعر الدولار اليوم الحفاظ على استقراره النسبي مع مستهل تعاملات الثلاثاء البنكية اليومية، حيث إنّه لم يتحرّك سعر الصرف من بداية تعاملات الأسبوع الجاري داخل البنك المركزي المصري ووصل إلى: 19.61 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر صرف العملات العربية والأجنبية بالمركزي، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف العملة الأمريكية بعدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الدولار مستوى صرف مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي: 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحقق سعر الدولار مستوى صرف أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وشهد سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول-مصر

وجاء سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 19.62 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

ووصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى صرف: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحدّ مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي-مصر

وحقق سعر الدولار مستوى صرف مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي-مصر: 19.66 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى صرف في البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك سايب

وجاء سعر الدولار في بنك سايب عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في ميد بنك

وسجل سعر الدولار اليوم في ميد بنك مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.66 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي مستوى صرف: 19.66 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.