سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-10-2022 بنهاية التعاملات في البنوك

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-10-2022، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصرفي، وسجل متوسط أسعار الصرف العملة الخضراء في البنك المركزي المصري 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات بموقع البنك، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف العملة الأمريكية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 19.66 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف عند: 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

أما سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي، فسجل مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 19.63 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك البركة

وفي بنك البركة، وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف عند: 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي – مصر، سجل سعر الدولار أمام الجنيه مستوى صرف عند: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في ميد بنك، مستوى صرف عند: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.