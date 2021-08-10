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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-8-2021 في البنوك المصرية

الأهلي الكويتي يقدم أعلى سعر للدولار في السوق
‫محمود الصباغ‬‎ 10:50 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21 10:50 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

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اسنقر سعر الدولار في مصر، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، داخل عدد من المصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول فى المصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار، أمس الاثنين، 15.650 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزى المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

يترواح سعر صرف العملة الأمريكية داخل البنوك العاملة في السوق المصرية بين 15.63 وحتي 15.67 جنيه للشراء، وجاءت مستويات بيع الدولار الأمريكي 15.68، إلى 15.73 جنيه.

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سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي داخل بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

الدولار
الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات الصباحية جاء سعر العملة الأمريكي داخل البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

داخل بنك قناة السويس جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

بحسب تقرير المال الصباحي وصلت مستويات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بشركة مصر للصرافة عند قيمة 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

يعرض البنك الأهلي الكويتي السعر الأعلى للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

داخل شبكة فروع البنك المصري الخليجي وصلت مستويات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

الدولار
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.

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سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

أمام الجنيه المصري وصل الدولار الأمريكي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الدولار في بنك البركة

جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري داخل بنك البركة الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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