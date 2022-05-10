سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-5-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التحديثات الأخيرة على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، حفاظه على مستواه، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وبينت التعاملات الصباحية وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين مستويات 18.43 جنيه، و18.50 جنيه للشراء، بينما جاءت أسعار البيع بين 18.53 جنيه، و18.55 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري 18.45 جنيه، و18.51 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغت مستويات سعر شراء وبيع الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري، 18.45 جنيه، و18.51 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر صرف الدولار اليوم على مستواه أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار أمام أمام الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

واستقر سعر شراء وبيع الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري بشبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.