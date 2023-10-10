سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-10-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-10-2023، ببداية التعاملات البنكية في مصر مقابل الجنيه المصري، ووصل متوسط سعر العملة الأمريكية وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

ومازال سعر الدولار في بنك الإسكندرية مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك القاهرة

وحافظ سعر الدولار في بنك القاهرة على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك البركة

وفي بنك البركة، حقق سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وعرض بنك التعمير والإسكان، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الخليجي المصري

وطرح البنك الخليجي المصري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وقدّر بنك بلوم مصر، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.