سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-8-2023 أمام الجنيه في بداية التعاملات

شهد اليوم الثلاثاء 1-8-2023 حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري على مستويات أمس، ليحافظ متوسط صرف العملة الأمريكية على مستويات 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية للبنوك في مصر، وفقًا لآخِر تحديثات البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي الإلكتروني لمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، لتقدم جريدة «المال»، عبر التقرير التالي، سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد الشراء والبيع مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، لتأتي عند مستويات:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليوم داخل فروع البنك الأهلي المصري في بداية التعاملات إلى مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية على شاشات البنك التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شاشات التداولات اللحظية ببنك القاهرة عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي في بداية التعاملات 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار داخل فروع البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك بلوم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك بلوم عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

عرض الموقع الإلكتروني لبنك البركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر المصرف المتحد

جاء سعر الدولار في بداية التعاملات داخل فروع المصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك الكويت الوطني إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.