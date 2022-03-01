سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-3-2022 في البنوك المصرية

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار مستويات أسعار شراء وبيع الدولار اليوم الثلاثاء 1مارس 2022، أمام الجنيه المصري بعدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها بشكل يومي.

سعر الدولار في البنوك

كما استقرت مستويات سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة عند 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية استقرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر العملة الأمريكية على شاشات التداول اللحظية أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلية المصرية مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

واستقرت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق المحلية المصرية، مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدولار الأمريكي داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

واستقرت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 للبيع بحسب تقرير “المال