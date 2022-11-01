سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-11-2022 ببداية التعاملات اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-11-2022، في بداية التعاملات اليومية في القطاع المصرفي المصري، 24.07 جنيه للشراء، و 24.17 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات بالسوق مقابل الجنيه وفقًا لآخر تحديث بالبنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال»، في هذا التقرير اليومي التفصيلي، أسعار صرف العملة الخضراء في البنوك المصرية والخاصة والأجنيبة والإسلامية والعربية، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في ميد بنك، إلى 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ مستوى صرف عند: 23.95 جنيه للشراء، و 24.05 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

وحقق سعر الدولار أمام الجنيه في بنك سايب، مستوى صرف عند: 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سعر الدولار بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ 23.95 جنيه للشراء، و 24.05 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

وفي بنك المشرق، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 24 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

سعر العملة الحضراء في بنك أبوظبي التجاري

وحقق سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، مستوى صرف عند: 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وأما سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف عند: 24.05 جنيه للشراء، و 24.15 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل الجنيه، إلى 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار أمام الجنيه، بـ 24.16 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مستوى صرف عند: 23.95 جنيه للشراء، و 24.05 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وقدّر بنك التعمير والإسكان، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.