فقد سعر الدولار قرشًا في ختام تداولاته اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، مقارنة بتعاملات أمس، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.219 جنيه للشراء، و18.319 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وأظهر التقرير المسائي للمال وصول سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.27 جنيه، و18.20 جنيه للشراء، فيما دارت أسعار البيع بين 18.37 جنيه، و18.30 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات المسائية إلى 18.23 جنيه، و18.33 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما أظهرت التعاملات المسائية على شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، وصول السعر إلى 18.23 جنيه، و18.33 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما بينت التداولات المسائية أن فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.19 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

كما بينت التعاملات وصول شراء وبيع الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.20 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.