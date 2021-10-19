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سعر الدولار اليوم الثلاثاء يستقر أمام الجنيه في البنوك

البنك الأهلي يقدم أقل سعر للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 8:14 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 8:14 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الدولار في البنوك

في ختام التعاملات، جاء سعر الدولار أمام الجنيه بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما جاء سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

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الدولار
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما استقر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم داخل بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي ختام التعاملات جاء سعر العملة الأمريكية أمام نظيرها المصري داخل بنك مصر أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

كما جاءت مستويات صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أمام الجنيه المصري وصل سعر الدولار داخل البنك المصري الخليجي في بداية التعاملات عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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