سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

حقق سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-12-2022، ببداية عمليات التداول الصباحية على العملات العربية والأجنبية، 24.69 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري، ويهتم موقع «جريدة المال» بكل ما يهم القارئ ويستعرض لكم في هذا التقرير أسعار صرف العملة الخضراء بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة، إلى 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر الدولار أمام الجنيه بـ 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار اليوم بـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الدولار مقابل الجنيه بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك المشرق، 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

وبلغ سعر الدولار في ميد بنك، 24.67 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، إلى 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر الدولار أمام الجنيه، 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبوظبي التجاري

أما سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، حقق مستوى صرف عند: 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

وسجل سعر الدولار في بنك سايب، 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني، إلى 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.