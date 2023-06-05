سعر الدولار اليوم الاثنين 5-6-2023 في بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية

اليوم الإثنين 5-6-2023 ببداية التعاملات الصباحية اليوم في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ليصل متوسط عملة الولايات المتحدة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء و 30.93 للبيع وفقا لأحدث تقرير لمتوسط سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» سعر العملة الأمريكية وفقاً لشاشات التداول وماكينات الصراف الآلى المنتشرة بأفرع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية بـ 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في ايجي بنك

سعر الدولار بإيجي بنك عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار فى بنك بلوم مصر إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

سعر

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك البركة بـ 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك الكويتي الوطني

سعر الدولار في البنك الكويتي الوطني امام الجنيه المصري بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك قناة السويس

سعر الدولار ببنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

سعر

اليوم فى بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.