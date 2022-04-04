سعر الدولار اليوم الاثنين 4-4-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية على اسعار العملات استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 4أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر 18.210 جنيه للشراء، و18.310 للبيع، بحسب أخر تحديث للعملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري ، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

تعرض شاشات التداولات اللحظية داخل البنوك وشركات الصرافة سعر شراء الدولار بين مستويات 18.26 و18.28 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 18.36 و18.38 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي في بداية التعاملات أمام الجنيه اليوم عند 18.23 جنيه للشراء، و18.33 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية في مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما بينت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية المصرية إلى 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما تعرض فروع البنك التجاري الدولي، وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 18.19 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.20 جنيه للشراء، 18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.21 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.