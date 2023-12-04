سعر الدولار اليوم الإثنين 4-12-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

عرضت البنوك العاملة في السوق المحلية سعر اليوم الإثنين 4-12-2023 أمام العملة المحلية لمصر على نفس المستويات المعلنة على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية أمس الأحد، ليسجل متوسط سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، بحسب التحديث له على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض “المال” في التقرير التالي سعري شراء وبيع عملة امريكا عند:

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع..

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك أبو ظبي التجاري إلى30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع..

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

جاء سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك بلوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك SAIB

جاء سعر الدولار أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك SAIBعند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار اليوم أمام العملة المحلية لمصر بموقع المصرف العربي الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع