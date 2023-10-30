سعر الدولار اليوم الإثنين 30-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

استقر سعر اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات الصباحية على مستويات الشراء والبيع داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية بشاشات تداولاتها، وإضافة إلى المواقع الرسمية لها، ليصل متوسط سعر العملة الأمريكية في مصر إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، لتعرض المال في السطور التالي آخر التحديثات لوحدة النقد الأمريكية داخل المصارف العاملة في مصر على مستويي الشراء والبيع، لتصل إلى:

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه داخل فروع بنك المصرف المتحد، ببداية التعاملات الصباحية بموقعه الإلكتروني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي التجاري

استقر سعر الدولار مقابل موقعه الإلكتروني بمصرف أبو ظبي التجاري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أبقى بنك القاهرة على سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

على موقع بنك مصر الرسمي جاء سعر أمام عملة مصر المحلية بشاشات تداولات اللحظية عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

على نفس مستويات الأحد الماضي جاء سعر الدولار على موقع ببنك البركة الرسمي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية داخل فروع بمصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية لمصر داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار بنك الاستثمار العربي

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الاستثمار العربي ببداية التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

عرض الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية سعر اليوم أمام عملة مصر المحلية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.