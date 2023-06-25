سعر الدولار اليوم الاثنين 26-6-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر

اليوم الاثنين 26-6-2023 على مستوى الشراء والبيع في بداية التداولات حسبما جاء بمواقع البنوك الإلكترونية العاملة بالقطاع المصرفي في مصر، وقدر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية بـ 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عنه بمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر صرف العملة الخضراء وفقاً للمعروض بشاشات التداول

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم ببنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل الجنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار عند، 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه ببنك الكويت الوطني عند مستوياته بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك سايب

وصل سعر

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

على مستوياته في بنك سايب بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه.

استقر الدولار أمام بنك بلوم مصر بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه.

سعر الدولار بنك أبو ظبي التجاري

استقر السعر عتد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرفي العربي الدولي

عرض المصرفي العربي الدولي سعر الدولار، مقابل الجنيه، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عرض موقع البنك المصري الخليجي سعر

اليوم عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع