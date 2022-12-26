سعر الدولار اليوم الاثنين 26-12-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 26-12-2022، في نهاية التعاملات المسائية بالبنوك في مصر، ووصل مقابل الجنيه المصري إلى 24.67 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «المال» في هذا التقرير أسعار صرف العملة الخضراء بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، وشاشات التداول اللحظية المنتشرة بالأفرع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، إلى 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف المتحد

وحقق سعر الدولار في المصرف المتحد، 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبينت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري تسجيل سعر الدولار أمام الجنيه، 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، بلغ مستوى صرف عند: 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وأوضحت شاشات التداول في البنك الأهلي القطري، وصول سعر الدولار إلى 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وسجل سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وطرح بنك أبوظبي التجاري، سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بـ 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك المشرق

وقدّر بنك المشرق، سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، إلى 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.