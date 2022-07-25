ارتفاع سعر الدولار اليوم الاثنين 25-7-2022

ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرون من يوليو لعام 2022، مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفي، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، في بداية التعاملات اليومية، إلى متوسط أسعار الصرف إلى 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، وذلك حسب أحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع جريدة “المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار صرف العملات وفقًا للتحديثات اللحظية بفروع البنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية في فروع البنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأظهرت شاشات التداول اللحظية في البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري «QNB»

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في البنك الأهلي القطري، نحو 18.90 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وصل سعر الدولار إلى 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني «NBK»

وفي بنك الكويت الوطني «NBK» فسجل الدولار مقابل الجنيه، 18.87 للشراء، بينما وصل سعر البيع 18.97 جنيه.

سعر صرف الدولار في بنك إيجي بنك ««EGBANK

في بنك إيجي بنك ««EGBANK، بلغ سعر الدولار، 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي، 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

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سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

وحقق سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك المصرف المتحد إلى 18.89 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، إلى 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.