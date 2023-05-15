سعر الدولار اليوم الاثنين 15-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الاثنين 15-5-2023 مقابل الجنيه المصري، إلى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على أسعار العملات الأجنبية والعريبة أمام نظيرهما المصري، وتقدم المال خلال التقرير التالي آخر تحديث لسعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية أمام الجنيه على شاشات التداولات اللحظية للعملات داخل فروع البنوك العاملة السوق المحلية المصرية.

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنك الاهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر الدولار داخل فروع بنك مصر ، مقابل الجنيه المصري إلى 30.70 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر شراء وبيع عملة الولايات المتحدة الأمريكية أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

ثبت سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، عند: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يعرض بنك الإسكندرية، سعر

سعر الدولار في بنك بلوم

اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغت مستويات شراء وبيع الدولار في بنك بلوم مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه ، و 30.95 جنيه على التوالي.

سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

يعرض البنك المصري الخليجي سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني أمام العملة المحلية المصرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار فى بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري ببنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.