سعر الدولار اليوم الاثنين 13-6-2022 في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار اليوم الاثنين 13-6-2022 على مستواه بختام التعاملات المسائية داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.649 جنيه للشراء، و18.728 للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

وبينت التداول المسائية حفاظ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.68 و18.61 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.73 و18.71 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقرت أسعار صرف الدولار أمام نظيره المصري عند 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

الريال السعودى

سعر الدولار في بنك مصر

وصلت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبينت التعاملات المسائية استقرار سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبينت شاشات التداولات الصباحية استقرار استقرار سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.