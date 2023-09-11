سعر الدولار اليوم الاثنين 11-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

حافظ سعر اليوم الاثنين 11-9-2023 على استقراره في بداية تعاملاته على شاشات التداولات ومواقع البنوك الإلكترونية، ليستقر متوسط سعر العملة الخضراء عند 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير على صفحة البنك المركزي المصري المختصة بنشر متوسط أسعار العملات في السوق، لتقدم المنصة الإلكترونية المال في تقريرها التالي سعري شراء وبيع العملة في آخر تحديثاتها داخل البنوك، والتي جاءت عند مستويات:

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حافظ سعر الدولار اليوم داخل فروع بنك مصر في اخر تحديث له عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك قناة السويس

عرضت فروع بنك قناة السويس سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التنمية الصناعية

بلغ مستويي الدولار أمام نظيره الجنيه المصري داخل بنك التنمية الصناعية عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري ببنك الاستثمار العربي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع البنك المصري الخليجي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك البركة

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

حافظ سعر أمام العملة المصري على موقع بنك الإسكندرية الإلكتروني عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة عملة الولايات المتحد ببنك القاهرة

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB

وصل سعر الدولار اليوم داخل فروع بنك SAIB في بداية التعاملات إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.