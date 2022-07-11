سعر الدولار اليوم الاثنين 11-7-2022 في البنوك المصرية

يواصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 11-7-2022 استقراره داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.68 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

واستقر سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة عند 18.67 و18.68 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.82 و18.93 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في بنك مصر

وحافظ سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهر تقرير المال الصباحي استقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، إلى 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

واستقر سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.