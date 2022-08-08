سعر الدولار اليوم الإثنين 8-8-2022 يرتفع في ختام التعاملات

ارتفع متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين 8-8-2022 بختام التعاملات ارتفاعًا طفيفًا في عدد من البنوك المصرية تراوح بقرشين أو ثلاثة قروش عن متوسط سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري حيث وصل إلى 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع بزيادة بقيمة قرشين للبيع والشراء، ويعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا لسعر العملة الخضراء وفقًا لعدد من البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وارتفع سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري بقيمة قرشين للشراء، والبيع: حيث وصل إلى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري إلى: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في بنك قناة السويس

بينما ارتفع سعر صرف العملة الخضراء في بنك قناة السويس إلى: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي “CIB” مقابل الجنيه المصري: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك قطر الأهلي

وفي بنك قطر الأهلي “QNB” حقق سعر صرف الدولار مستوى: 19.11 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار: 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي

كما بلغ سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى: 19.13 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

وحقق سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر، بنك لبنان: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.