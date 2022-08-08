سعر الدولار اليوم الإثنين 8-8-2022 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق الثامن من أغسطس 2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ووصل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث صادر عن البنك، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بسعر صرف العملة الأمريكية في عدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وعدد من شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر العملة الأمريكية، أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 19.06 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري إلى 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك مصر

حقق سعر صرف الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي فوصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري: 19.1 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري إلى: 19.09 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى: 19.14 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية فكان سعر الدولار أمام الجنيه المصري، 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك بلوم مصر

سجل سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 19.13 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.