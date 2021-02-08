سعر الدولار اليوم الإثنين 8-2-2020 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8 فبراير 2021، بعد أن اختتم تعاملات الأمس متراجعًا نحو قرشين.

واختتم متوسط سعر العملة الخضراء تعاملات الأمس عند مستوى 15.629 جنيه للشراء، و15.729 جنيه للبيع، مقابل 15.629 جنيه للشراء، و15.729 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وانخفضت العملة الأمريكية منذ بداية الشهر الجاري بنحو 7 قروش مقارنة بمستويات نهاية شهر يناير الماضي، طبقا لبيانات البنك المركزي.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- مستوى 15.591 جنيه للشراء و15.718 جنيه للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

عرضت 9 بنك سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية بمستهل التعاملات، ليسجل 15.62 جنيه للشراء.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك مصر، بنك كريدي أجريكول، بنك البركة، وبنك بلوم، والبنك الأهلي المصري، وبنك عوده، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك التعمير والإسكان.

وتداولت 6 بنوك سعر الدولار عند أدنى مستوى له في مصر ليسجل 15.60 جنيه للشراء.

والبنوك الستة هي: قناة السويس، المصرف المتحد، التجاري الدولي، أبوظبي الأول، QNB الأهلي، الإسكندرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

افتتح سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وتداول بنك مصر -ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- سعر صرف الدولار عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

تداول بنك مصر إيران للتنمية سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في بداية التعاملات عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع. سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

قام بنك التنمية الصناعية بعرض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المصرية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وفي بنك الإمارات دبي الوطني، بلغ سعر الدولار في مستهل التعاملات مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك HSBC، مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي الأول مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغت العملة الأمريكية أمام الجنيه، مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع، لدى بنك البركة.