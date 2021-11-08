سعر الدولار اليوم الإثنين 8-11-2021 في البنوك المصرية

افتتحت شاشات التداول اللحظية داخل شبكات فروع البنوك والصرافة في مصر تداولات الأسبوع الجاري صباح اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، على استقرار سعر الدولار على نفس مستويات الخميس الماضي، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر بالقطاع المصرفي المصري عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

جاءت مستويات شراء الدولار داخل البنوك بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، فيما جاء البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول داخل البنك الاهلي وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعلى نفس مستويات نهاية الأسبوع الماضي جاء سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر صرف العملة الأمريكية بالبنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

ووصل الدولار أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

واظهر تقرير المال وصول الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع