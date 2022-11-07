سعر الدولار اليوم الإثنين 7-11-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

شهد سعر الدولار اليوم في بداية تعاملات الإثنين البنكية 7-11-2022، مستوى مستقر في سعر الصرف، داخل البنوك والبنك المركزي، ووصل إلى متوسط سعر داخل المركزي: 24.20 جنيه للشراء، 24.29 جنيه للبيع، محافظًا على استقراره منذ نهاية تعاملات الأمس الأحد، حيث لم يتحرّك سعر الصرف، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الخضراء داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري: 24.18 جنيه للشراء، 24.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.25 جنيه للشراء، 24.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي أمام الجنيه المصري: 24.21 جنيه للشراء، 24.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.29 جنيه للشراء، 24.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة أمام الجنيه المصري: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد أمام الجنيه المصري: 24.25 جنيه للشراء، 24.35 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري: 24.25 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.